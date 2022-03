Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Softairwaffe geballert

Bad Frankenhausen (ots)

Unbekannte schossen am Donnerstag, gegen 18 Uhr, offensichtlich mit einer Softairwaffe, Am Schackenfeld. Ein 62-jähriger Bewohner fand in seiner Wohnung ein entsprechendes Plastikgeschoss, nachdem er das Einschlagen des Geschosses gehört hatte. Die Polizisten stellten das Plastikgeschoss sicher und erstatteten Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ein Schaden war nicht entstanden. Die Absuche in einem gegenüberliegenden leerstehenden Wohnblock nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell