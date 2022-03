Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Jugendlicher randaliert und beschädigt Auto

Mühlhausen (ots)

Mehrere Passanten meldeten am frühen Donnerstagabend, gegen 18.40 Uhr, pöbelnde Jugendliche im Bereich der Feldstraße, Kreuzgraben in Richtung Stephanweg. Die alarmierten Polizisten trafen im Stephanweg auf eine größere Personengruppe. Ein 14-jähriger, stark angetrunkener, Jugendlicher, wirkte aggressiv auf Passanten ein und hatte bereits den Außenspiegel eines in der Krümme geparkten Autos demoliert. Ein weiterer anwesender Jugendliche hielt den Betrunkenen bereits fest. Die Polizisten nahmen den Störenfried in Gewahrsam und erstatteten Anzeige wegen Sachbeschädigung und Beleidigung gegenüber den Polizisten. Seine Mutter holte ihn wenig später in der Polizeidienststelle ab.

