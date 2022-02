Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0107 --Polizei fasst Einbrecher--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff, Würzburger Straße Zeit: 15.02.2022, 14.45 Uhr

Ein 38-jähriger Dieb drang am Dienstagnachmittag in eine private Souterrain-Wohnung in Findorff ein und entwendete ein Smartphone. Auf seiner Flucht wurde er von einem der Wohnungsnehmer verfolgt. Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen stellen und festnehmen.

Der Einbrecher betrat den Hausflur des Wohnhauses in der Würzburger Straße und hebelte dort die Tür der Souterrain-Wohnung auf. So gelangte der Bremer ins Innere, wo er ein ladendes Smartphone entwendete. Zur Tatzeit hielten sich Familienmitglieder im Wohnzimmer auf, die den Einbruch jedoch nicht bemerkten. Vor der Eingangstür traf der Eindringling auf ein weiteres Familienmitglied. Er legte das Smartphone auf den Boden und flüchtete. Der Anwohner verfolgte ihn. Einsatzkräfte wurden im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf das Geschehen aufmerksam und stellten den mutmaßlichen Einbrecher.

Gegen den Verdächtigen wurde eine Strafanzeige wegen Wohnungseinbruchdiebstahl geschrieben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht einen Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr.

