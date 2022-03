Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flucht vor der Polizei mit Unfall

Sondershausen (ots)

Am 12.03.2022 gegen 16:28 Uhr beabsichtigten Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser eine Simson in der Erfurter Straße in Sondershausen zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer wollte sich der Kontrolle durch Flucht entziehen und konnte erst in der Hans-Schrader-Straße gestoppt werden. Hier wurde festgestellt, dass der 16-jährige keinen Versicherungsschutz für das Fahrzeug hatte. Weiterhin hatte er wohl technische Veränderungen vorgenommen, sodass seine Fahrerlaubnisklasse nicht mehr ausreichend war. Letztendlich reagierte noch ein Drogenvortest positiv, sodass eine Blutentnahme im Krankenhaus erfolgte. Während der Flucht kollidierte der 16-jährige mit dem Streifenwagen der Polizei, sodass am Einsatzmittel ein leichter Sachschaden entstand. Er muss sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

