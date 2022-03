Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht auf nicht versicherten E-Scooter

Wasserthaleben (ots)

Am 13.03.2022 gegen 14:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser einen 44-jährigen Mann in der Hauptstraße in Wasserthaleben, der zuvor auf seinem E-Scooter fahrend festgestellt wurde. Hierbei bemerkten die Beamten, dass der Versicherungsschutz des Fahrzeugs abgelaufen war. Weiterhin reagierte ein Drogenvortest positiv, sodass der Herr mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus genommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell