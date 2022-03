LPI-NDH: Hund bei Unfall getötet

Artern (ots) - Die Polizei in Artern sucht Zeugen zu einem Taschendiebstahl am Montag, 28. Februar in Artern. Ein bislang unbekannter Täter entriss, gegen 14.35 Uhr, einer 67-jährigen Frau in der Schloßstraße, auf Höhe Sündergasse, die Handtasche aus der Hand. Im Anschluss flüchtete der Täter über die Schloßstraße, Schafgasse, Harzstraße und weiter in Richtung B 86 und Ankerallee. Dort verlor sich die Spur. ...

