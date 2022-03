Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Taschendiebstahl gesucht

Artern (ots)

Die Polizei in Artern sucht Zeugen zu einem Taschendiebstahl am Montag, 28. Februar in Artern. Ein bislang unbekannter Täter entriss, gegen 14.35 Uhr, einer 67-jährigen Frau in der Schloßstraße, auf Höhe Sündergasse, die Handtasche aus der Hand. Im Anschluss flüchtete der Täter über die Schloßstraße, Schafgasse, Harzstraße und weiter in Richtung B 86 und Ankerallee. Dort verlor sich die Spur. Ein Mitarbeiter der ortsansässigen Schmiede war dem Täter gefolgt. Im Rahmen der Ermittlungen konnten zwischenzeitlich die Handtasche und Geldbörse im Bereich Ankerallee und dem Gelände des Kyffhäuser Abwasser und Trinkwasserverband wieder aufgefunden werden. Der Täter hatte sich das Bargeld aus der Geldbörse genommen. Der Dieb soll noch sehr jung gewesen sein. Er trug ein dunkles Oberteil, eine cremefarbene Hose und eine dunkle Kopfbedeckung. Sein getragener Mund und Nasenschutz war ebenfalls schwarz. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter geben? Wem ist eine rennende Person mit einer orangefarbenen Handtasche in der Hand aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610, entgegen. Das Opfer kam mit dem Schrecken davon.

