Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verlust der ungesicherten Ladung

Bad Frankenhausen (ots)

Am Freitag, den 18.02.2022 gegen 12:40 Uhr verlor der Fahrer eines Lkw Multicar in der Ortslage Bad Frankenhausen Ladung von seinem Anhänger. Der Fahrer befuhr mit seinem Gespann die Erfurter Straße als sich plötzlich beim Abbiegevorgang in die Straße "Nappe" die ungesicherte Ladung (Zaunsfeld) löste und auf den Boden fiel. Dabei wurde ein rechtsseitig der Fahrbahn abgeparkter VW Polo in Höhe von ca. 1500.- Euro beschädigt.

