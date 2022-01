Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher beklaut, die Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall am Montag, gegen 16.15 Uhr an der Rutsche auf dem Spielplatz Petriteich. Drei Jugendliche sollen einem 18-Jährigen einen Ranzen von der Schulter gerissen haben. Dann schauten sie in die Tasche und stahlen daraus eine Musikbox sowie persönliche Unterlagen des Opfers. Sie flüchteten, noch bevor der 18-Jährige die Polizei informieren konnte. Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu den Angreifern, nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

