Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Audi gestohlen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nordhausen (ots)

Zwei unbekannte Täter stiegen in der Nacht zu Dienstag, gegen 1.50 Uhr, über einen Zaun auf das Gelände eines Autohandels an der Kasseler Landstraße. Dort brachen sie in eine Holzhütte ein, nahmen einen Autoschlüssel und verschwanden mit einem nicht zugelassenen Audi A 4, Baujahr 2002. Es handelt sich um einen blauen Avant, 1,8 T. Eine Überwachungskamera zeichnete den Diebstahl auf. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell