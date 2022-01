Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schild in Flammen

Bild-Infos

Download

Niedersachswerfen (ots)

Ein Hinweisschild für einen Straßeneinbau brannte am Montagabend in der Geschwister-Scholl-Straße in Niedersachswerfen. Die Rettungsleitstelle informierte die Polizei hierüber gegen 21.40 Uhr. Als die Polizisten am Brandort eintrafen, hatten die Kameraden der Feuerwehr das Feuer bereits gelöscht. Das Schild informierte über eine Gasleitung. Hinweise auf einen Täter gibt es bislang nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell