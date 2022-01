Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Exotischer Fund

Bad Frankenhausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge machte am 30.12.2021, gegen 15:00 Uhr in der Steinbrückstraße in Bad Frankenhausen eine ungewöhnliche Entdeckung. In einer Mülltonne fand dieser eine exotische Maulwurfsnatter, welche für gewöhnlich im südafrikanische Raum heimisch ist. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass diese zuvor widerrechtlich gehalten und durch den bisher unbekannten Tierhalter ausgesetzt wurde. Die noch lebende Maulwurfsnatter wurde durch das hinzugezogene Tierheim Gehofen geborgen. Zeugen, die in dieser Hinsicht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder gar Hinweise zu dem oder der Tierhalter(in) geben können, werden gebeten, dies der PI Kyffhäuser mitzuteilen. Die Polizei ermittelt hierzu aufgrund des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

