LPI-NDH: Betrunkener Autofahrer rammt Masten und Hausfassade, anschließend flüchtet er

Mühlhausen (ots)

Ein 27-jähriger Mann kollidierte am Mittwochabend, kurz nach 21 Uhr, in der Brunnenstraße mit der Hauswand eines Altenheimes. Seinen Renault Clio ließ er beschädigt zurück und verschwand. Zeugen entdeckten das zerstörte Fahrzeug und informierten die Polizei. Die Beamten trafen, nach einem Hinweis, den Mann in seiner Wohnung wenig später an. Er musste mit ins Krankenhaus, da er verletzt war und offensichtlich unter Alkohol-und Drogeneinfluss stand. Ein Alkoholtest im Krankenhaus ergab über 2,8 Promille. Neben der beschädigten Hausfassade ließ der Unfallfahrer auch einen zerstörten Strommast zurück. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er keinen Führerschein besitzt. Der entstandene Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

