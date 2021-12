Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heiße Decke in Firma, Feuerwehr muss anrücken

Bad Langensalza (ots)

Zu einem Schwelbrand kam es am Mittwochabend in einem Autoteilezulieferer Am Fliegerhorst. Kurz vor Mitternacht flogen Funken beim Umfüllen von Schmelzgut in eine Lore. Die Feuerwehr rückte an und öffnete die Decke. Hierbei entdeckten die Kameraden zwar kein offenes Feuer, aber die Dämmung an sich war angesengt. Die Produktion lief weiter. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

