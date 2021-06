Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Löscharbeiten auf Frachtschiff im Kieler Hafen dauern an - Feuer unter Kontrolle

Kiel (ots)

Die Feuerwehr Kiel ist weiterhin mit dem Schwelbrand im Laderaum eines 100 Meter langen Frachtschiffes beschäftigt. Nachdem erste Löschversuche an Bord am Westufer zu keinem Erfolg führten, wurde der Frachter am frühen Abend am Ostuferhafen festgemacht. Nach Öffnung der Laderaumluken wird die brennende Ladung mittels Hafenkran entladen und auf der Pier verteilt. Die Kräfte der Feuerwehr Kiel sind damit beschäftigt die Glutnester an Land zu löschen. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle, die Einsatzmaßnahmen und das Ablöschen der Glutnester dauert nach ersten Einschätzungen noch mehrere Stunden an. Im Einsatz sind 70 Kräfte der Ostfeuerwache der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Kiel Dietrichsdorf, Elmschenhagen, Moorsee und Rönne.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell