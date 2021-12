Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer vermisst sein Fahrrad?

Am 2. August stellten Polizisten An der Salza zwei Fahrräder sicher. Die bisherigen Ermittlungen führten bislang nicht zu den Eigentümern der Räder. Es handelt sich um ein Mountainbike Giant, 26 Zoll und ein Herrenrad Pegasus in schwarz. Wer sein Rad erkennt wird gebeten, sich mit dem entsprechenden Eigentumsnachweis bei der Polizei in Nordhausen zu melden. Eine vorherige telefonische Anmeldung unter 03631/960 ist erforderlich.

