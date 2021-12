Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer nach Kreuzungscrash verletzt

Nordhausen (ots)

Ein Mopedfahrer musste am Dienstag, nach einem Unfall auf der Kreuzung Parkallee, Beethovenring, ins Krankenhaus gebracht werden. Er befuhr mit seiner S 51, gegen 16.35 Uhr, die Parkallee in Richtung Niedersachswerfen. Auf der Kreuzung kollidierte er mit dem VW Polo einer 25-jährigen Frau, die aus entgegengesetzter Richtung kommend, vor ihm nach links in Richtung Beethovenring abbog. Der 17-jährige Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache, insbesondere zur Ampelschaltung, dauern an. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell