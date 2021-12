Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch missglückt

Mühlhausen (ots)

In der Nacht von Montag, 13. zu Dienstag, 14. Dezember, versuchten Unbekannte gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Naumann-Straße einzudringen. An der Wohnungstür waren Hebelspuren erkennbar, die Tür aber verschlossen. Der oder die Täter hinterließen einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell