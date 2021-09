Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher richten hohen Schaden auf Solargelände an

Ringleben (ots)

Einen Schaden von ca. 54.000 Euro richteten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in Ringleben auf dem Gelände der Solaranlage in der Ichstedter Straße an. Sie drangen gewaltsam durch ein Tor auf das Gelände ein. Darauf wurden Trafostationen und Feldverteiler aufgebrochen und Kupferschienen und Kupferkabel gestohlen. Außerdem bauten die Einbrecher einen Leistungsschalter aus einer Trafostation aus und ließen ihn auf dem Gelände zurück. Durch den Regen wurde der Schalter unbrauchbar. Die Täter entkamen unerkannt. Wer Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

