Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht am Steuer, nach Unfall weitergefahren

Schimberg (ots)

Auf Grund eines Zeugenhinweises klingelten am Dienstagnachmittag Polizisten bei einem 21-jährigen Autofahrer in Heiligenstadt an der Wohnungstür. Der Mann war durch seine unsichere Fahrweise und dem Zusammenstoß mit einem Leitpfosten auf der Landstraße zwischen Martinfeld und Heilbad Heiligenstadt aufgefallen. Im Anschluss hatte er seine Fahrt fortgesetzt. Auf Befragen gab er einen Drogenkonsum zu, was ein positiver Schnelltest bestätigte. Der 21-Jährige musste mit ins Krankenhaus zur Blutentnahme. An seinem genutzten Opel Astra entdeckten die Polizisten einen Unfallschaden. Bei der im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten einige Gramm Amphetamine und Cannabisblüten. Die Ermittlungen dauern an.

