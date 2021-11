Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: jugendlicher Mopedfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bleicherode (ots)

Ein 15-jähriger Mopedfahrer kollidierte am Dienstagmorgen in Bleicherode mit einem VW Golf. Der Jugendliche befuhr die Löwentorstraße in Richtung Freiheitsstraße. An der Kreuzung zur Freiheitsstraße stieß er mit dem vorfahrtsberechtigten Golf zusammen. Der Jugendliche stürzte und wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

