LPI-NDH: Golf abgebrannt

Am Donnerstagabend, gegen 18.35 Uhr, ging ein VW Golf Cabriolet bei Ebeleben in Flammen auf. Der 37-jährige Fahrer befuhr die Kreisstraße von Ebeleben in Richtung Rockstedt, als er auslaufendes Öl und Brandgeruch wahrnahm. Er stoppte sein Auto und bemerkte den brennenden Motor. Trotz sofortigen Einsatzes des Feuerlöschers verhinderte er das Ausbrennen seines Autos nicht. Die Straße musste über mehrere Kilometer, darunter auch die Bundesstraße 84 ab Billeben, vom Öl und den Brandspuren gereinigt werden.

