Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungebetene Gäste in Pension

Nordhausen (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag Zugang über ein gekipptes Fenster in das Zimmer einer Pension in der Arnoldstraße. Sie nahmen aus einer Geldbörse Bargeld und verschwanden. Die Geldbörse ließen der oder die Täter im Pensionszimmer zurück.

