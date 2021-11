Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer übersieht Radler

Bad Langensalza (ots)

Ein 24-jähriger Radfahrer musste am Donnerstagmorgen nach einem Unfall in der Marktstraße ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 62-jähriger Autofahrer war gegen 5.50 Uhr in der Marktstraße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Straße Vor dem Schlosse abzubiegen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der stürzte und zog sich Verletzungen am Rücken zu. Der Autofahrer blieb unverletzt.

