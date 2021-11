Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Abfallbehälter in Flammen

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20.30 Uhr, brannte in einer Tiefgarage An der Burg eine gelbe Tonne. Die Flammen griffen auf eine daneben abgestellte Papiertonne über. Die Feuerwehr rückte an. Davor hatten die Polizisten bereits mit einem Feuerlöscher die Flammen bekämpft. Durch das Löschwasser wurde ein geparkter VW Crafter leicht beschädigt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Tonne angezündet wurde und hat die Ermittlungen aufgenommen.

