Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angreifer schlägt mit Flasche zu

Bad Frankenhausen (ots)

Zwei Männer gerieten am Donnerstabend vor einem Einkaufsmarkt in der Kyffhäuserstraße in Streit. Ein 31-jähriger Mann soll hierbei einen 22-jährigen Mann aus Guinea auf seine Hautfarbe angesprochen und nach dem Grund des Aufenthalts in Deutschland gefragt haben. In der weiteren Folge schlug er mit einer Flasche auf das Opfer ein und verletzte es leicht. Die alarmierten Polizisten erstatteten gegen den Täter Anzeige wegen des Verdachtes der Gefährlichen Körperverletzung. Da er und sein Kumpel trotz Aufforderung durch die Beamten den Tatort zunächst nicht verließen und sich dem Platzverweis widersetzten, müssen sich der 31-Jährige und der 38-jährige Kumpel nun auch wegen des Verdachtes des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

