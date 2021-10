Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schnelle Feuerwehreinsätze verhindern Schlimmeres

Nordhausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag musste die Feuerwehr in die Ostrower Straße ausrücken. Unbekannte hatten an der Bushaltestelle, gegen 2.20 Uhr, einen Mülleimer in Brand gesetzt. Der Schaden hält sich mit ca. 20 Euro in Grenzen. Bereits am Vorabend kam die Feuerwehr gegen 18.45 Uhr in einem leerstehenden Gebäude in der Halleschen Straße zum Einsatz. Dort zündelten Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren mit Wunderkerzen und setzten Unrat in Brand. Die Feuerwehr löschte schnell, so das kein nennenswerter Schaden entstand. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell