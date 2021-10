Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind bei Unfall verletzt

Bad Langensalza (ots)

Ein 4-jähriges Kind kam am Donnerstag, nach einem Verkehrsunfall in Schönstedt, in ein Krankenhaus. Bisherigen Ermittlungen zufolge spielte der Junge, gegen 18 Uhr, mit seinem Bruder Fangen. Hierbei soll er, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Straße gelaufen sein. Ein 79-jähriger Autofahrer bremste seinen Mitsubishi sofort ab, erwischte aber trotzdem den Fuß des Kindes.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell