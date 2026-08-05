Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in italienisches Restaurant scheitert - Zwei Tatverdächtige nach kurzer Flucht gestellt

Weimar (ots)

Weimar: Ein versuchter Einbruch in ein italienisches Restaurant in der Seifengasse konnte in den frühen Morgenstunden des Dienstags durch das schnelle Einschreiten der Polizei aufgeklärt werden.

Gegen 04:13 Uhr wurde die Polizei über den Notruf über einen gegenwärtig stattfindenden Einbruchsversuch informiert. Das Sicherheitssystem des Restaurants hatte den Verantwortlichen auf den Vorfall aufmerksam gemacht, woraufhin dieser umgehend den Notruf wählte. Eine Überwachungskamera zeigte zwei männliche Personen, die die Umfriedung des Grundstücks überwunden hatten und anschließend versuchten, die Tür eines rückwärtigen Versorgungsgebäudes mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam zu öffnen.

Bereits rund zwei Minuten nach Eingang des Notrufs trafen die ersten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Weimar am Tatort ein. Beim Erkennen der Polizeibeamten flüchteten die beiden Tatverdächtigen zunächst zu Fuß und ließen ihre Fahrräder am Tatort zurück. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich verliefen zunächst ohne Erfolg.

Wenige Minuten später kehrten die beiden Männer zum Tatort zurück. Sie gaben sich unbeteiligt und erweckten den Eindruck, als hätten die abgestellten Fahrräder keinen Bezug zum Geschehen. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen sowie die bisherigen polizeilichen Erkenntnisse sprachen jedoch eine andere Sprache. Die beiden deutschen Tatverdächtigen im Alter von 40 und 43 Jahren konnten daraufhin vorläufig festgenommen werden.

Die Polizeibeamten sicherten die am Tatort vorhandenen Spuren, dokumentierten die Hebelspuren an der Zugangstür und stellten das Videomaterial als Beweismittel sicher. Im Anschluss wurden die Tatverdächtigen zur Dienststelle gebracht, vernommen und erkennungsdienstlich behandelt.

In das Gebäude gelangten die Männer nicht. Durch die Hebelversuche entstand an der Tür des Versorgungsgebäudes ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mangels Haftgründen entlassen. Gegen sie wird wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Etwaig weitere Zeugen der Tat sollen sich bei der Polizei in Weimar melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell