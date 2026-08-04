Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressiver Mann in Jena verletzt Polizisten

Jena (ots)

Jena Jena: Am Montagnachmittag kam es in der Schillerstraße zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde.

Ausgangspunkt war ein 38-jähriger Mann, der eine Bierflasche in Richtung einer bislang unbekannten Person geworfen hatte, diese jedoch verfehlte. Im Zuge der anschließenden Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv und verweigerte die Mitwirkung an den polizeilichen Maßnahmen.

Als der 38-Jährige aufgrund seines psychischen Zustandes zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden sollte, leistete er erheblichen Widerstand. Beim Anlegen der Handfesseln riss er sich los und schlug einem Polizeibeamten mit der Faust gegen den Kopf. Der Beamte erlitt leichte Verletzungen, blieb jedoch dienstfähig.

Da sich der psychische Zustand des Mannes weiter verschlechterte, musste die Blutentnahme unter Zwang durchgeführt werden. Im Anschluss erfolgte die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung. Dort musste der 38-Jährige aufgrund seines Zustandes zeitweise fixiert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Zeugen zum Vorfall, sowie der o.g. unbekannte Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

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