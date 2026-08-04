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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannter entwendet Goldschmuck aus Wohnhaus - Zeugen gesucht

Magdala (ots)

Magdala: Ein bislang unbekannter Täter nutzte am Montagvormittag die kurze Abwesenheit einer 95-jährigen Hauseigentümerin aus und entwendete Goldschmuck aus deren Wohnhaus in der Johannisstraße.

Die Seniorin hielt sich gegen 10:50 Uhr im Garten ihres Grundstücks auf. Diese Gelegenheit nutzte der Unbekannte, betrat das Einfamilienhaus über die Haustür und begab sich in das Schlafzimmer. Dort entwendete er Schmuck.

Als die Geschädigte den Täter im Haus bemerkte, flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe. Wer am Montagvormittag, insbesondere zwischen 10-12 Uhr, im Bereich der Johannisstraße in Magdala verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens ST/0194696/2026 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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