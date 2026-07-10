LPI-J: Mit 1,62 Promille auf E-Scooter unterwegs
Saale-Holzland (ots)
Ein 31-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag in Eisenberg alkoholisiert mit einem E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle im Steinweg stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Damit lag der Mann deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für E-Scooter dieselben Promillegrenzen gelten wie für Autofahrer. Wer alkoholisiert mit einem E-Scooter fährt, riskiert nicht nur ein Strafverfahren, sondern auch den Entzug der Fahrerlaubnis.
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