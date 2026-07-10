Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleinbrand in Industriebetrieb schnell unter Kontrolle gebracht

Saale-Holzland (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es in einem holzverarbeitenden Betrieb in Heideland zu einem Brand, der jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in einem kleinen Container einer Verarbeitungsanlage aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, sodass weder Personen verletzt wurden noch ein Sachschaden entstand.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass sich im Zuge des Produktionsprozesses fehlerhaftes Holzmaterial entzündete. Nach derzeitigem Stand wird von einem technischen beziehungsweise prozessbedingten Entzündungsvorgang ausgegangen.

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