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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungewöhnliches Verkehrshindernis

Saale-Holzland (ots)

Am Mittwochvormittag wurde der Polizei im Saale-Holzlandkreis ein ungewöhnliches Verkehrshindernis auf der Landesstraße zwischen Stadtroda und Erdmannsdorf, nahe der Thälermühle, gemeldet. Dort hing ein Stromkabel so tief über der Fahrbahn, dass bereits mehrere Lkw daran hängen geblieben waren. Glücklicherweise stand das Kabel nicht mehr unter Strom, sodass niemand verletzt wurde. Bis zur Beseitigung der Gefahrenstelle war Vorsicht geboten. Das Kabel wurde inzwischen entfernt und die Straße ist wieder uneingeschränkt befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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