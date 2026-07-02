Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn - Lkw kommt von Straße ab

Saale-Holzland (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der Dorfstraße zwischen Buchheim und Walpernhain zu einem Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 08:35 Uhr aus Richtung Buchheim in Fahrtrichtung Walpernhain unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er auf der regennassen Fahrbahn mit Kopfsteinpflaster die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw geriet nach links von der Fahrbahn ab und kam in der Bankette zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Lkw sowie an der Bankette entstand Sachschaden. Der LKW war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass insbesondere bei Nässe auf Kopfsteinpflaster mit deutlich längeren Bremswegen und eingeschränkter Fahrzeugkontrolle zu rechnen ist. Eine den Witterungsverhältnissen angepasste Geschwindigkeit trägt wesentlich zur Verkehrssicherheit bei.

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