PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn - Lkw kommt von Straße ab

Saale-Holzland (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der Dorfstraße zwischen Buchheim und Walpernhain zu einem Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 08:35 Uhr aus Richtung Buchheim in Fahrtrichtung Walpernhain unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er auf der regennassen Fahrbahn mit Kopfsteinpflaster die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw geriet nach links von der Fahrbahn ab und kam in der Bankette zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Lkw sowie an der Bankette entstand Sachschaden. Der LKW war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass insbesondere bei Nässe auf Kopfsteinpflaster mit deutlich längeren Bremswegen und eingeschränkter Fahrzeugkontrolle zu rechnen ist. Eine den Witterungsverhältnissen angepasste Geschwindigkeit trägt wesentlich zur Verkehrssicherheit bei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 08:50

    LPI-J: Ladendetektive stellen zwei mutmaßliche Ladendiebe

    Jena (ots) - Am Mittwochabend konnten Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Weimarischen Straße in Jena zwei mutmaßliche Ladendiebe auf frischer Tat stellen. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie zwei Männer verschiedene Waren aus den Verkaufsregalen entnahmen und in ihre Kleidung beziehungsweise mitgeführte Gegenstände steckten. Anschließend passierten sie den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Mitarbeiter ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 08:50

    LPI-J: Radfahrer nach Zusammenstoß verletzt - Helm verhindert vermutlich Schlimmeres

    Jena (ots) - Am Mittwochmittag kam es im Bereich der Wagnergasse in Jena zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen stießen die beiden Verkehrsteilnehmer frontal in der Wagnergasse aufeinander. Der Radfahrer stürzte bei der Kollision und fiel mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Glücklicherweise erlitt er nach ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 08:50

    LPI-J: Leuchten im Wert von rund 7.000 Euro von Baustelle entwendet

    Jena (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen dem 1. Juni und dem 30. Juni 2026 unbefugt Zutritt zu einer Baustelle am Inselplatz in Jena. Dort bauten sie insgesamt zwölf Deckenleuchten aus, die bereits montiert waren. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Leuchten mittels eines Klicksystems befestigt und konnten ohne größeren Aufwand aus der Decke entnommen werden. Anschließend entfernten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren