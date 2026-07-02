Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendetektive stellen zwei mutmaßliche Ladendiebe

Jena (ots)

Am Mittwochabend konnten Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Weimarischen Straße in Jena zwei mutmaßliche Ladendiebe auf frischer Tat stellen. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie zwei Männer verschiedene Waren aus den Verkaufsregalen entnahmen und in ihre Kleidung beziehungsweise mitgeführte Gegenstände steckten. Anschließend passierten sie den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Mitarbeiter des Marktes hielten die Tatverdächtigen daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand durch das Diebesgut ein Beuteschaden von rund 137 Euro. Die Polizei leitete gegen die beiden Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls ein.

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