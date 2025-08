LPI-G: E-Scooter auf Abwegen

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am Freitag, dem 01.08.2025, kam es im Bereich der Schopperstraße zu einem Körperverletzungsdelikt. Hierbei geriet ein 22-Jähriger zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr in eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Jugendlichen. Hierdurch wurde er verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Obwohl Fahndungsmaßnahmen der ...

mehr