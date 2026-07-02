Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leuchten im Wert von rund 7.000 Euro von Baustelle entwendet

Jena (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen dem 1. Juni und dem 30. Juni 2026 unbefugt Zutritt zu einer Baustelle am Inselplatz in Jena. Dort bauten sie insgesamt zwölf Deckenleuchten aus, die bereits montiert waren. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Leuchten mittels eines Klicksystems befestigt und konnten ohne größeren Aufwand aus der Decke entnommen werden. Anschließend entfernten sich die Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Leuchten geben können, sich bei der Polizei Jena unter Angabe des Aktenzeichens 0164244/2026 zu melden.

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