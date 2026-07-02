PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leuchten im Wert von rund 7.000 Euro von Baustelle entwendet

Jena (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen dem 1. Juni und dem 30. Juni 2026 unbefugt Zutritt zu einer Baustelle am Inselplatz in Jena. Dort bauten sie insgesamt zwölf Deckenleuchten aus, die bereits montiert waren. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Leuchten mittels eines Klicksystems befestigt und konnten ohne größeren Aufwand aus der Decke entnommen werden. Anschließend entfernten sich die Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Leuchten geben können, sich bei der Polizei Jena unter Angabe des Aktenzeichens 0164244/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 14:36

    LPI-J: Spezialeinsatz in Apolda

    Apolda (ots) - Eine Anwohnerin, in der Ernst-Thälmann-Straße in Apolda, meldete in der gestrigen Nacht lautstarke Geräusche aus einer Nachbarwohnung. Als die Beamten vor Ort eintrafen konnte die Lärmbelästigung wahrgenommen werden. Nach Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür wurde diese nicht geöffnet. Die angeforderte Feuerwehr öffnete die Wohnungstür. Die Beamten stellten in der Wohnung eine männliche 41-jährige Person fest, die auf einem Stuhl saß und sich ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 08:55

    LPI-J: Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

    Weimar/Weimarer land (ots) - Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem in Grammetal eine verletzte Taube aufgefunden wurde. Eine Mitarbeiterin der Stadttaubenhilfe Weimar e. V. informierte die Polizei über einen anonymen Hinweis, wonach im Ortsteil Ulla auf Tauben geschossen worden sein soll. Vor Ort konnte eine Taube mit einer blutenden Eintrittswunde ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 08:55

    LPI-J: Hoher Sachschaden nach Vandalismus an Schule

    Weimar/Weimarer land (ots) - Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf dem Gelände einer Staatlichen Grund- und Regelschule in Kranichfeld erheblichen Sachschaden verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten der oder die Täter über ein unverschlossenes Tor auf das Schulgelände. Dort wurden mit Steinen zunächst die Verglasung der Haupteingangstür sowie mehrere Fensterscheiben des Musikraums beschädigt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren