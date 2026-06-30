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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

Weimar/Weimarer land (ots)

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem in Grammetal eine verletzte Taube aufgefunden wurde. Eine Mitarbeiterin der Stadttaubenhilfe Weimar e. V. informierte die Polizei über einen anonymen Hinweis, wonach im Ortsteil Ulla auf Tauben geschossen worden sein soll. Vor Ort konnte eine Taube mit einer blutenden Eintrittswunde festgestellt werden. Nach derzeitigem Stand liegen keine konkreten Hinweise auf einen möglichen Täter vor. Auch die genaue Ursache der Verletzung ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden (03643-882, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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