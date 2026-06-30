Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hoher Sachschaden nach Vandalismus an Schule

Weimar/Weimarer land (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf dem Gelände einer Staatlichen Grund- und Regelschule in Kranichfeld erheblichen Sachschaden verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten der oder die Täter über ein unverschlossenes Tor auf das Schulgelände. Dort wurden mit Steinen zunächst die Verglasung der Haupteingangstür sowie mehrere Fensterscheiben des Musikraums beschädigt. Anschließend richteten die Unbekannten auch am Notausgang der Sporthalle Schäden an. Darüber hinaus wurden zwei Dachfenster der Sporthalle offenbar ebenfalls mit Steinen beworfen und beschädigt. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 26. Juni, 20:00 Uhr, und dem 29. Juni, 05:30 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schule beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden (03643-882, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

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