Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spezialeinsatz in Apolda

Apolda (ots)

Eine Anwohnerin, in der Ernst-Thälmann-Straße in Apolda, meldete in der gestrigen Nacht lautstarke Geräusche aus einer Nachbarwohnung. Als die Beamten vor Ort eintrafen konnte die Lärmbelästigung wahrgenommen werden. Nach Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür wurde diese nicht geöffnet. Die angeforderte Feuerwehr öffnete die Wohnungstür. Die Beamten stellten in der Wohnung eine männliche 41-jährige Person fest, die auf einem Stuhl saß und sich ein Messer auf den Bauch richtete. Neben dem 41-Jährigen lagen noch zwei weitere Messer griffbereit. Daraufhin wurden Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes angefordert. Gut eine Stunde später wurde der 41-Jährige in der Wohnung überwältigt und einer psychiatrischen Einrichtung in Weimar zugeführt. Die Beweggründe seines Handelns konnten vor Ort nicht erhellt werden.

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