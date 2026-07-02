Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer nach Zusammenstoß verletzt - Helm verhindert vermutlich Schlimmeres

Jena (ots)

Am Mittwochmittag kam es im Bereich der Wagnergasse in Jena zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen stießen die beiden Verkehrsteilnehmer frontal in der Wagnergasse aufeinander. Der Radfahrer stürzte bei der Kollision und fiel mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Glücklicherweise erlitt er nach ersten Erkenntnissen keine schwerwiegenden Verletzungen. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte dürfte auch der getragene Fahrradhelm dazu beigetragen haben, schwerere Verletzungen zu verhindern.

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