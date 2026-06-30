Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sechs Rinder auf der Fahrbahn

Saale-Holzland (ots)

Am Montagnachmittag sorgten sechs freilaufende Rinder auf der Straße zwischen Frauenprießnitz und dem Abzweig Thieschneck für eine gefährliche Verkehrssituation, während sich die Tiere in Richtung Eisenberg bewegten. Ein Lkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nur knapp verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Tiere vermutlich infolge des Gewitters durch einen beschädigten Zaun entlaufen. Gegen 15:45 Uhr befanden sich alle Rinder wieder sicher auf der Weide. Zu einem Verkehrsunfall kam es glücklicherweise nicht.

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