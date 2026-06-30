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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 20 Bauzäune von Baustelle gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Jena (ots)

Unbekannte Täter haben sich über das vergangene Wochenende an einer Baustelle am Salvador-Allende-Platz in Jena bedient und dabei erheblichen Schaden verursacht. Zwischen Freitag, dem 26. Juni 2026, gegen 14 Uhr, und Montag, dem 29. Juni 2026, gegen 7 Uhr, entwendeten die Täter insgesamt rund 20 Bauzaunfelder einschließlich der dazugehörigen Standfüße. Der entstandene Beuteschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Diebesgutes geht die Polizei davon aus, dass die Täter für den Abtransport mindestens einen Transporter oder ein vergleichbares Fahrzeug genutzt haben. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle am Salvador-Allende-Platz beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Bauzäune geben können, sich bei der Polizei Jena zu melden (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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