LPI-J: Lkw beschädigt Zufahrtstor der Feuerwehr
Saale-Holzland (ots)
Am Montagmorgen kam es in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Eisenberg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen rangierte der Fahrer eines litauischen Sattelzuges im Bereich der Feuerwehrzufahrt. Dabei kollidierte der Auflieger mit der Hauswand sowie dem Zufahrtstor des Feuerwehrgerätehauses und verursachte Sachschaden. Da die Bundesautobahn aufgrund einer Vollsperrung zeitweise nicht befahrbar war, kam es in dem Bereich zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Der beschädigte Lkw stand infolgedessen zunächst verkehrsbehindernd. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Die Polizei nahm den Unfall auf. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor.
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