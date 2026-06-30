Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf den zweiten Blick

Jena (ots)

Für einen 16-Jährigen begann Montagabend der Besuch eines Einkaufszentrums in Jena mit einem ordentlichen Schreck: Der Schulrucksack samt iPad, welcher durch den 16-jährigen in einem Schließfach verstaut wurde, war plötzlich verschwunden. Glücklicherweise hatte aber niemand lange Finger gemacht. Das Schließfach war offenbar nicht richtig verschlossen und ein aufmerksamer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes brachte den Rucksack vorsorglich in Sicherheit. So konnte der Jugendliche kurze Zeit später seine Sachen vollständig wieder in Empfang nehmen. Unser Tipp: Nach dem Abschließen das Schließfach ruhig noch einmal kurz kontrollieren - das erspart im Zweifel eine Menge Aufregung.

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