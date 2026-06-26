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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garagen aufgebrochen - Notstromaggregat gestohlen

Saale-Holzland (ots)

Unbekannte haben in Sulza gleich mehrere Garagen eines Garagenkomplexes aufgebrochen und dabei Beute gemacht. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 24. Juni, 14 Uhr, und Donnerstag, 25. Juni, 13 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Garagenkomplex in der Ruthaer Straße, südlich eines Autohauses. Aus einer der Garagen entwendeten die Unbekannten ein Notstromaggregat im Wert von etwa 50 Euro. Zudem nahmen sie die Vorhängeschlösser mit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30 Euro. Zeugen gesucht: Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Garagenkomplexes an der Ruthaer Straße bemerkt hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0361 5743-56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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