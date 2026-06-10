Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Pkw

Wolgast (ots)

Am 10.06.2026, gegen 01:15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald der Brand eines Pkw gemeldet. Im Garagenkomplex, in der Robert-Koch-Straße in Wolgast, geriet ein älterer VW Golf, aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand. Gebäude und Personen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast waren mit zwei Löschfahrzeugen im Einsatz und brachten das Feuer unter Kontrolle. Das Fahrzeug brannte jedoch fast vollständig aus. Der Kriminaldauerdienst wurde vor Ort eingesetzt und ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet worden. Der geschätzte Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

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