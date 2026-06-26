PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer stößt gegen geparkten Pkw

Saale-Holzland (ots)

Ein medizinischer Zwischenfall hat am Donnerstagabend in Eisenberg zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein Radfahrer war gegen 19:10 Uhr auf der Mühlenstraße in Richtung Roßplatz unterwegs. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stieß gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Durch den Aufprall wurde unter anderem die Heckscheibe des Fahrzeugs beschädigt. Der Radfahrer blieb nach eigenen Angaben unverletzt. An Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein plötzlich auftretendes gesundheitliches Problem ursächlich für den Zusammenstoß.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 10:10

    LPI-J: Fußgänger von Radfahrer erfasst - Polizei sucht Zeugen

    Jena (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf dem Engelplatz in Jena ermittelt die Polizei wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 22:15 Uhr war ein bislang unbekannter Radfahrer aus dem Schillergässchen kommend auf dem Gehweg unterwegs. Dabei kollidierte er mit einem Fußgänger, der sich gemeinsam mit mehreren Begleitpersonen im Bereich des Engelplatzes ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 10:10

    LPI-J: Randalierer verursachen Schäden auf Jenaer Schulbaustelle

    Jena (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf einer Schulbaustelle in der Erlanger Allee in Jena erheblichen Sachschaden angerichtet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagfrüh Zutritt zum umfriedeten Baustellengelände eines derzeit leerstehenden Schulgebäudes. Dort beschädigten sie mehrere Fensterscheiben, indem ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 08:12

    LPI-J: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

    Apolda (ots) - Heute Nacht, 26.06.2026 um 03:30 Uhr, wurde im Rahmen der Streifentätigkeit am Ernst-Thälmann-Ring in Apolda, Betäubungsmittel bei einem jungen Mann festgestellt. Bei dem 27-jährige Apoldaer wurde eine Personenkontrolle durchgeführt. Dabei entdeckten die Beamten Crystal in seiner Bauchtasche. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und eine entsprechende Anzeige wegen Verstoß gegen das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren