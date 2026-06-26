Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer stößt gegen geparkten Pkw

Saale-Holzland (ots)

Ein medizinischer Zwischenfall hat am Donnerstagabend in Eisenberg zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein Radfahrer war gegen 19:10 Uhr auf der Mühlenstraße in Richtung Roßplatz unterwegs. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stieß gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Durch den Aufprall wurde unter anderem die Heckscheibe des Fahrzeugs beschädigt. Der Radfahrer blieb nach eigenen Angaben unverletzt. An Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein plötzlich auftretendes gesundheitliches Problem ursächlich für den Zusammenstoß.

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