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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 30.000 Euro durch Krypto-Betrug verloren

Saale-Holzland (ots)

Ein Mann aus Kahla ist Opfer einer raffinierten Betrugsmasche geworden und hat dabei Kryptowährungen im Wert von rund 30.000 Euro verloren. Der Geschädigte erhielt zunächst eine E-Mail, die scheinbar von einer Handelsplattform für Kryptowährungen stammte. Darin wurde behauptet, Unbekannte hätten sich unberechtigt Zugriff auf sein Konto verschafft. Zur Klärung sollte er eine angegebene Telefonnummer anrufen. Im anschließenden Gespräch überzeugten die Betrüger den Mann davon, eine Wallet-App auf seinem Smartphone zu installieren und zunächst einen Testbetrag zu überweisen. Nachdem dies funktioniert hatte, wurde ihm geraten, sein gesamtes Kryptovermögen zur angeblichen Sicherung auf die neue Wallet zu übertragen. Erst später stellte der Geschädigte fest, dass die Kryptowährungen im Wert von etwa 30.000 Euro verschwunden waren. Die Polizei warnt eindringlich: Seriöse Anbieter fordern ihre Kunden weder telefonisch noch per E-Mail dazu auf, Vermögenswerte auf angeblich sichere Konten oder Wallets zu übertragen. Installieren Sie keine Apps auf Anweisung unbekannter Personen und hinterfragen Sie insbesondere bei Zeitdruck oder Warnmeldungen die Echtheit der Kontaktaufnahme. Im Zweifel sollte ausschließlich über die offiziellen Kontaktwege des jeweiligen, seriösen Anbieters Rücksprache gehalten werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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